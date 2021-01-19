В России установлен МРОТ на 2021 год

Минимальный уровень дохода для работоспособного жителей 12 702 рубля, для детей 11 303 рубля и для пожилых людей 10 022 рубля. Так же, с 1 января в Российской Федерации начал действовать закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума.

Сумма не ниже установленной в прошедшем году, но сейчас величина исходит не из минимального потребительского набора, а из дохода.

В итоге размер МРОТ составит 12 792 рубля (до этого 12 130 рублей, увеличение на 5,5 а прожиточного минимума в общем по стране 11 653 рубля (увеличение на 3,7 Согласно расчетам Министерства труда Рф, увеличение МРОТ затронет 3,9 млн человек.