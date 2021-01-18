В Дагестане заложено 3,7 тыс. га интенсивных садов

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов ознакомился с реализацией инвестпроекта по закладке интенсивных садов на территории Дербентского района, - сообщает пресс-служба ведомства.

В поездке его сопровождал глава муниципалитета Мовсум Рагимов. В районе проходит проводится закладка интенсивного сада косточковых культур на территории 27 га. Работу с применим современных агротехнологий ведет ООО «Сапфир». Как отметил инвестор Фатали Наврузалиев, на территории выращивают плоды персика, абрикоса, черешни, нектарина, сливы.

Также предприятие планирует в ближайшее время расширить площадь посадок. Шарип Шарипов дал высокую оценку работе хозяйства и подчеркнул, что садоводство является одной из наиважнейших отраслей сельхозпроизводства Республики Дагестан, а интенсивному и суперинтенсивному садоводству в республике отводится особо важная роль.