ЗАМАНА - В Дагестане заложено 3,7 тыс. га интенсивных садов

В Дагестане заложено 3,7 тыс. га интенсивных садов

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18 января, 2021. Понедельник 14:32
В Дагестане заложено 3,7 тыс. га интенсивных садов

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов ознакомился с реализацией инвестпроекта по закладке интенсивных садов на территории Дербентского района, - сообщает пресс-служба ведомства.

В Дагестане заложено 3,7 тыс. га интенсивных садов
Экономика

В поездке его сопровождал глава муниципалитета Мовсум Рагимов. В районе проходит проводится закладка интенсивного сада косточковых культур на территории 27 га. Работу с применим современных агротехнологий ведет ООО «Сапфир». Как отметил инвестор Фатали Наврузалиев, на территории выращивают плоды персика, абрикоса, черешни, нектарина, сливы.

Также предприятие планирует в ближайшее время расширить площадь посадок. Шарип Шарипов дал высокую оценку работе хозяйства и подчеркнул, что садоводство является одной из наиважнейших отраслей сельхозпроизводства Республики Дагестан, а интенсивному и суперинтенсивному садоводству в республике отводится особо важная роль.

 

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