В поездке его сопровождал глава муниципалитета Мовсум Рагимов. В районе проходит проводится закладка интенсивного сада косточковых культур на территории 27 га. Работу с применим современных агротехнологий ведет ООО «Сапфир». Как отметил инвестор Фатали Наврузалиев, на территории выращивают плоды персика, абрикоса, черешни, нектарина, сливы.
Также предприятие планирует в ближайшее время расширить площадь посадок. Шарип Шарипов дал высокую оценку работе хозяйства и подчеркнул, что садоводство является одной из наиважнейших отраслей сельхозпроизводства Республики Дагестан, а интенсивному и суперинтенсивному садоводству в республике отводится особо важная роль.