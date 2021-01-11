ЗАМАНА - Минэкономразвития Дагестана назвало главные экономические события 2020 года

Минэкономразвития Дагестана назвало главные экономические события 2020 года

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11 января, 2021. Понедельник 14:16
Минэкономразвития Дагестана назвало главные экономические события 2020 года

В целом, ведомство отметило что экономика региона не могла не почувствовать последствий пандемии.

Минэкономразвития Дагестана назвало главные экономические события 2020 года
Экономика

Для Дагестана, как и для всей страны, год с экономической точки зрения выдался не простой. Но не отметить те положительные тенденции, что были намечены в регионе тоже не правильно, ведь экономика не стояла на месте: открывались новые заводы, ремонтировались школы, снижались налоговые нагрузки. Многие из этих событий "Замана" освещала в течении года. Подробнее итоги 2020 с точки зрения Минэкономразвития РД можно прочитать тут

 

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