ЗАМАНА - Новые рынки сбыта для Дагестанских предпринимателей в Республике Казахстан

Новые рынки сбыта для Дагестанских предпринимателей в Республике Казахстан

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29 декабря, 2020. Вторник 10:19
Новые рынки сбыта для Дагестанских предпринимателей в Республике Казахстан

С 24 по 27 декабря в Республике Дагестан была проведена реверсная бизнес-миссия с участием уполномоченных лиц Казахского бизнес общества. 

Новые рынки сбыта для Дагестанских предпринимателей в Республике Казахстан
Экономика

Перед тем как приехать, будущие партнеры подготовили  запросы на определенные группы продуктов и сферы, по этому встречи носили более предметный характер. Проводились переговоры с представителями свыше 10 Дагестанских компаний. 

Бизнес-миссия была организована Агентством по предпринимательству и инвестициям РД совместно с  Центром Поддержки Экспорта РД и Ассоциацией Экспортеров РД.

Республика Дагестан интенсивно развивается в сфере земельных технологий. Гости продемонстрировали высокую заинтересованность производителями тепличных комплексов и поставщиками комплектующих для теплиц. Подробнее читайте в статье Шамиля Хайбулаева, перейдя по ссылке

 

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