Новые рынки сбыта для Дагестанских предпринимателей в Республике Казахстан

С 24 по 27 декабря в Республике Дагестан была проведена реверсная бизнес-миссия с участием уполномоченных лиц Казахского бизнес общества.

Перед тем как приехать, будущие партнеры подготовили запросы на определенные группы продуктов и сферы, по этому встречи носили более предметный характер. Проводились переговоры с представителями свыше 10 Дагестанских компаний.

Бизнес-миссия была организована Агентством по предпринимательству и инвестициям РД совместно с Центром Поддержки Экспорта РД и Ассоциацией Экспортеров РД.

Республика Дагестан интенсивно развивается в сфере земельных технологий. Гости продемонстрировали высокую заинтересованность производителями тепличных комплексов и поставщиками комплектующих для теплиц. Подробнее читайте в статье Шамиля Хайбулаева, перейдя по ссылке