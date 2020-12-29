Перед тем как приехать, будущие партнеры подготовили запросы на определенные группы продуктов и сферы, по этому встречи носили более предметный характер. Проводились переговоры с представителями свыше 10 Дагестанских компаний.
Бизнес-миссия была организована Агентством по предпринимательству и инвестициям РД совместно с Центром Поддержки Экспорта РД и Ассоциацией Экспортеров РД.
Республика Дагестан интенсивно развивается в сфере земельных технологий. Гости продемонстрировали высокую заинтересованность производителями тепличных комплексов и поставщиками комплектующих для теплиц. Подробнее читайте в статье Шамиля Хайбулаева, перейдя по ссылке