ЗАМАНА - В Дагестане разработан законопроект, снижающий налоговую ставку для туристических организаций

В Дагестане разработан законопроект, снижающий налоговую ставку для туристических организаций

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28 декабря, 2020. Понедельник 13:58
В Дагестане разработан законопроект, снижающий налоговую ставку для туристических организаций

Временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов внёс в Народное Собрание РД проект Закона, в соответствии с которым предлагается расширить список направлений средней и малой коммерческой деятельности, применяющей в работе упрощенную систему налогообложения по сниженной ставке.

В Дагестане разработан законопроект, снижающий налоговую ставку для туристических организаций
Экономика

Проект закона «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Дагестан «О ставке налога при применении упрощенной системы налогообложения» ориентирован на реализацию антикризисных мероприятий для оказания помощи субъектам МСП и дополнительной поддержки туристских компаний региона, которые продолжают работать в критериях ограничений.

Список сфер деятельности, которые смогут применить пониженную ставку по УСН, предлагается дополнить еще парой направлений:

1. Деятельность по предоставлению мест для временного жительства (класс 55 по (ОКВЭД 2) OК 029-2014);
2. Деятельность турагентств и иных компаний, оказывающих услуги в сфере туризма (класс 79 по (ОКВЭД 2) OК 029-2014). «Понижение ставки налога будет содействовать созданию подходящих критерии для осуществления коммерческой работы, понижению налоговой нагрузки для субъектов малого предпринимательства, развитию туризма и гостиничного бизнеса», сообщается в пояснительной̆ записке к проекту закона.

 

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