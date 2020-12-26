ЗАМАНА - Буйнакский район стал первым по социально-экономическому развитию

Буйнакский район стал первым по социально-экономическому развитию

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26 декабря, 2020. Суббота 08:10
Буйнакский район стал первым по социально-экономическому развитию

Буйнакский район стал лидером предгорной зоны по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Дагестана за 2019 год.

Буйнакский район стал первым по социально-экономическому развитию
Экономика

Первое место району присуждено Указом врио Главы РД Сергея Меликова. Согласно мнению руководителя муниципалитета Камиля Изиева, район играет существенную роль в социальной, культурной, финансовой и политической жизни Республики Дагестан.

«Буйнакский район можно назвать лидирующим по всем социально-экономическим покаателям. Свидетельствует этому и то обстоятельство, что в муниципалитете ведется работа в разных направлениях, в том числе нацпроектах и других программах. Остаётся лишь пожелать, чтоб подобные показатели стали привычными», - сообщил Камиль Изиев.

 

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