Буйнакский район стал первым по социально-экономическому развитию

Буйнакский район стал лидером предгорной зоны по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Дагестана за 2019 год.

Первое место району присуждено Указом врио Главы РД Сергея Меликова. Согласно мнению руководителя муниципалитета Камиля Изиева, район играет существенную роль в социальной, культурной, финансовой и политической жизни Республики Дагестан.

«Буйнакский район можно назвать лидирующим по всем социально-экономическим покаателям. Свидетельствует этому и то обстоятельство, что в муниципалитете ведется работа в разных направлениях, в том числе нацпроектах и других программах. Остаётся лишь пожелать, чтоб подобные показатели стали привычными», - сообщил Камиль Изиев.