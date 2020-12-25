В Дагестане в 2021 году МРОТ превысит прожиточный минимум

В Республике Дагестан его размер составит 12 тысяч 792 рубля и он превзойдет прожиточный уровень дохода. Например, в столице России его размер составит 20 тысяч 361 рубль, а в Санкт-Петербурге – 19 тысяч рублей. Самый высочайший МРОТ в Магаданской области – 35 тысяч 802 рубля.