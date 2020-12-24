ЗАМАНА - Конец года - пора налоговых платежей

Конец года - пора налоговых платежей

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24 декабря, 2020. Четверг 15:32
Конец года - пора налоговых платежей

Приближается конец года, а это означает, пришло время избавляться от задолженностей и заняться уплатой налоговых платежей.

Конец года - пора налоговых платежей
Экономика

Какая ответственность угрожает физическим лицам в в Российской Федерации за неуплату налоговых платежей? Пришло время разобраться.

Чтобы оказаться привлеченным к ответственности, просто не платить налоговые платежи не достаточно. Последствия могут произойти, если, к примеру, не встать на учет в ФНС, не предоставить декларацию, специально занизить налоговую базу. Во всех перечисленных вариантах нужно осознавать, что подобные деяния классифицируются как уклонение от уплаты налоговых платежей.

В Российской Федерации есть несколько типов ответственности для физических лиц, которых обличили в неуплате налоговых платежей. Это, в том числе, гражданско-правовая ответственность (уплата недоимок и пени), штрафы, которые были предусмотрены Налоговым кодексом, а также административное и уголовное наказание. Для привлечения к ответственности россиянина, который не уплачивает налоговые платежи, обращение в суд не требуется. Все нормы, которые регулируют это, есть в Налоговом кодексе, потому неуплата налогов обычно изучается во внесудебном порядке.

 

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