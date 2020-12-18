Маир Пашаев: «В России сработали меры господдержки бизнеса в период пандемии»

Подробнее об этом можно прочитать тут. Экономист Маир Пашаев, после просмотра пресс-конференции Президента, выразил свое мнение о том, почему России удалось избежать сильного снижения валового внутреннего продукта.

«С одной стороны, кто выше, тот следовательно и падает дольше: низкие значения ВВП РФ на душу населения (в 3-5 раз ниже развитых экономик мира) не могли упасть сильно в принципе. Для сравнения: ВВП США во втором квартале снизился на 35% к соответствующему периоду прошлого года, хотя в третьем квартале восстановился на 33%. С другой стороны, Россия - социальное государство. И следовательно, бюджет у нас социальный, заложена подушка безопасности. Кроме того, во втором и третьем кварталах сработали меры государственной поддержки бизнеса и населения. Поддержка была оказана в виде реальных выплат. Что касается Дагестана, то здесь ситуация зеркальная с общей по стране: традиционные низкие параметры валового регионального продукта на душу населения не позволяют сильно снижаться», — передает комментарий экономиста сетевое издание "Мирмол".