ЗАМАНА - В Кизлярском районе приступили к строительству элеватора

В Кизлярском районе приступили к строительству элеватора

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16 декабря, 2020. Среда 17:30
В Кизлярском районе приступили к строительству элеватора

К строительству первого элеватора в республике, рассчитанного на 40 тысяч тонн риса приступили в Кизлярском районе. Эту задачу поставили перед собой в рисоводческом хозяйстве ООО «Нива» села Сар-Сар. Фундамент сооружения для хранения зерна заложен в рамках развития инфраструктуры для бизнеса.
Основная часть оборудования для элеватора, как сообщает ТАСС, будет изготовлено в Турции по специальному проекту, учитывающему климатические особенности Дагестана. В целом, инвестиции в проект составляют более 250 миллионов рублей. По данным Минсельхозпрода Дагестана, в этом году в республике собрали более 107 тысяч тонн риса. Общая площадь рисовых полей в регионе сегодня составляет 25,5 тысяч гектаров. Дагестан экспортирует рис в Азербайджан, Таджикистан, Турцию и ряд других стран.
Благодаря развитию современного сельхозпроизводства привлекается государственная помощь в комплексное благоустройство сельских территорий.

В Кизлярском районе приступили к строительству элеватора
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