ЗАМАНА - В Дагестане прошла конференция для предпринимателей

В Дагестане прошла конференция для предпринимателей

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16 декабря, 2020. Среда 00:18
В Дагестане прошла конференция для предпринимателей

10 декабря в республике прошла конференция, собравшая дагестанских предпринимателей: «Время экспортировать».

В Дагестане прошла конференция для предпринимателей
Экономика

Первая часть работы конференции была построена на общении региональных предпринимателей с наиболее интересными странами для экспорта, среди которых: Исламская республика Иран, Индия, Казахстан и Южная Корея. Самым запоминающимся и продуктивным стало выступление Представителя Российского экспортного центра в Индии Тимура Векилова. Он указал бизнесменам на конкретные товары и услуги в которых сегодня заинтересована Индия.

Второй блок конференции проходил в формате Дискуссионной площадки. Бизнесмены и представители российского центра экспорта обсудили возможности улучшения сервиса и туристического бизнеса в Дагестане. В данном контексте, конференция стала больше напоминать воркшоп с предложением рабочих идей, активным обсуждением и полезными выводами для представителей туристической отрасли республики.

В завершении обсуждения, участники пришли к выводу что туризм в Дагестане в этом сезоне ждет серьезная модернизация. Мероприятие было организовано Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан совместно с Центром Поддержки Экспорта РД.

 

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