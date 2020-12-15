Главной темой встречи стало поручение Президента России Владимира Путина стабилизировать цены на основные продовольственные товары. Руководители министерств предложили ритейлу производить закупки социально-значимых продуктов объединившись, что позволит осуществлять закупку по минимальной цене. Министерства, в свою очередь обеспечат предпринимателей всеми необходимыми контактами с прямыми производителями товаров. По итогу встречи, представители сетей супермаркетов обязались заморозить цены до нового года на социально значимые товары.
Кроме того, в предновогодние дни, в каждом городе республики пройдут продовольственные ярмарки, где дагестанские производители товаров смогут представить свою продукцию по доступным населению ценам.
Супермаркеты Махачкалы заморозят цены на социально значимые товары до конца года
- Автор Хадижат
- 15 декабря, 2020. Вторник 19:47
Региональные министр промышленности и торговли Батыр Эмеев совместно с министром сельского хозяйства Абзагиром Гусейновым встретились с представителями крупного в республике объекта розничной торговли, сообщает пресс-служба Минпромторга РД.
Главной темой встречи стало поручение Президента России Владимира Путина стабилизировать цены на основные продовольственные товары. Руководители министерств предложили ритейлу производить закупки социально-значимых продуктов объединившись, что позволит осуществлять закупку по минимальной цене. Министерства, в свою очередь обеспечат предпринимателей всеми необходимыми контактами с прямыми производителями товаров. По итогу встречи, представители сетей супермаркетов обязались заморозить цены до нового года на социально значимые товары.
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