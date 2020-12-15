Супермаркеты Махачкалы заморозят цены на социально значимые товары до конца года

Главной темой встречи стало поручение Президента России Владимира Путина стабилизировать цены на основные продовольственные товары. Руководители министерств предложили ритейлу производить закупки социально-значимых продуктов объединившись, что позволит осуществлять закупку по минимальной цене. Министерства, в свою очередь обеспечат предпринимателей всеми необходимыми контактами с прямыми производителями товаров. По итогу встречи, представители сетей супермаркетов обязались заморозить цены до нового года на социально значимые товары.

Кроме того, в предновогодние дни, в каждом городе республики пройдут продовольственные ярмарки, где дагестанские производители товаров смогут представить свою продукцию по доступным населению ценам.