ЗАМАНА - Супермаркеты Махачкалы заморозят цены на социально значимые товары до конца года

Супермаркеты Махачкалы заморозят цены на социально значимые товары до конца года

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15 декабря, 2020. Вторник 19:47
Супермаркеты Махачкалы заморозят цены на социально значимые товары до конца года

Региональные министр промышленности и торговли Батыр Эмеев совместно с министром сельского хозяйства Абзагиром Гусейновым встретились с представителями крупного в республике объекта розничной торговли, сообщает пресс-служба Минпромторга РД.

Супермаркеты Махачкалы заморозят цены на социально значимые товары до конца года
Экономика

Главной темой встречи стало поручение Президента России Владимира Путина стабилизировать цены на основные продовольственные товары. Руководители министерств предложили ритейлу производить закупки социально-значимых продуктов объединившись, что позволит осуществлять закупку по минимальной цене. Министерства, в свою очередь обеспечат предпринимателей всеми необходимыми контактами с прямыми производителями товаров. По итогу встречи, представители сетей супермаркетов обязались заморозить цены до нового года на социально значимые товары.
Кроме того, в предновогодние дни, в каждом городе республики пройдут продовольственные ярмарки, где дагестанские производители товаров смогут представить свою продукцию по доступным населению ценам.

 

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