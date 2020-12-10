Стало известно, сколько компаний обанкротилось в России за пандемию

Автор Хадижат

Более 4,5 миллионов заведений, магазинов и других видов бизнеса закрылись за время пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.