В своем комментарии она подчеркнула, что первая волна коронавируса принесла серьезные потери для экономики страны. Долги, аренда, борьба за выживание сейчас это будни предпринимателей по всей стране. Напомним, ранее президент России Владимир Путин называл нынешний мировой экономический кризис самым масштабным со времён Великой депрессии.
Стало известно, сколько компаний обанкротилось в России за пандемию
- Автор Хадижат
- 10 декабря, 2020. Четверг 12:53
Более 4,5 миллионов заведений, магазинов и других видов бизнеса закрылись за время пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
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