ЗАМАНА - Стало известно, сколько компаний обанкротилось в России за пандемию

Стало известно, сколько компаний обанкротилось в России за пандемию

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10 декабря, 2020. Четверг 12:53
Стало известно, сколько компаний обанкротилось в России за пандемию

Более 4,5 миллионов заведений, магазинов и других видов бизнеса закрылись за время пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Стало известно, сколько компаний обанкротилось в России за пандемию
Экономика

В своем комментарии она подчеркнула, что первая волна коронавируса принесла серьезные потери для экономики страны. Долги, аренда, борьба за выживание сейчас это будни предпринимателей по всей стране. Напомним, ранее президент России Владимир Путин называл нынешний мировой экономический кризис самым масштабным со времён Великой депрессии.

 

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