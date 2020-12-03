По сообщению «Минмола», это стало возможно благодаря сотрудничеству «Нива Гринхаузис» с республиканским Центром поддержки экспорта.
Сумма контракта составляет один миллион долларов. Руководитель центра поддержки экспорта Руслан Абаскулиев объясняет подобный крупный контракт большой работой, проведенной в области переговоров с импортерами из Казахстана.
Дагестанцы построят в Казахстане теплицы на миллион долларов
- Автор Хадижат
- 03 декабря, 2020. Четверг 09:19
Дагестанская компания, производящая теплицы заключила контракт на поставку продукции в Казахстан.
По сообщению «Минмола», это стало возможно благодаря сотрудничеству «Нива Гринхаузис» с республиканским Центром поддержки экспорта.
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