На посту главы "Роснано" Анатолия Чубайса сместит Сергей Куликов

Перейти на новую должность Куликову предложил Президент России Владимир Путин.

Сегодня "Роснано" это 115 предприятий в 38 регионах страны. Как подчеркнул Президент, компания обеспечивает работой более 40 тысяч сотрудников. Но не смотря на то, что общий темп развития "Роснано" вполне хороший, по словам Владимира Путина, в компании имеется ряд нерешенных проблем.

Сергей Куликов пообещал на новом посту больше внимания уделить реалиазации разработок в жизнь: в продукты, продажи, контракты.

По сообщению Кремля, встреча с бывшим руководителем "Роснано" Анатолием Чубайсом в ближайшие планы Президента пока не входит.