ЗАМАНА - На посту главы "Роснано" Анатолия Чубайса сместит Сергей Куликов

На посту главы "Роснано" Анатолия Чубайса сместит Сергей Куликов

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03 декабря, 2020. Четверг 08:23
На посту главы &quot;Роснано&quot; Анатолия Чубайса сместит Сергей Куликов

Зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов занял пост руководителя "Роснано", сменив на этой должности Анатолия Чубайса. 

На посту главы "Роснано" Анатолия Чубайса сместит Сергей Куликов
Экономика

Перейти на новую должность Куликову предложил Президент России Владимир Путин. 

Сегодня "Роснано" это 115 предприятий в 38 регионах страны. Как подчеркнул Президент, компания обеспечивает работой более 40 тысяч сотрудников. Но не смотря на то, что общий темп развития "Роснано" вполне хороший, по словам Владимира Путина, в компании имеется ряд нерешенных проблем. 

Сергей Куликов пообещал на новом посту больше внимания уделить реалиазации разработок в жизнь: в продукты, продажи, контракты. 

По сообщению Кремля, встреча с бывшим руководителем "Роснано" Анатолием Чубайсом в ближайшие планы Президента пока не входит. 

 

 

 

 

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