ЗАМАНА - На участие в конкурсе грантов Главы Дагестана в области экономики поступило 10 заявок

На участие в конкурсе грантов Главы Дагестана в области экономики поступило 10 заявок

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01 декабря, 2020. Вторник 11:24
На участие в конкурсе грантов Главы Дагестана в области экономики поступило 10 заявок

Вчера в республике прошло заседание конкурсной комиссии по предоставлению грантов Главы РД в области экономики.

На участие в конкурсе грантов Главы Дагестана в области экономики поступило 10 заявок
Экономика

За время проведения конкурса: с 7 октября по 18 ноября, в профильное министерство были поданы восемь заявок от физических и две от юридических лиц. Работы, прошедшие предварительный отбор и соответствующие условиям конкурса, будут направлены в Совет по грантам Главы Дагестана для проведения экспертной оценки. По итогам конкурса будет присуждено 2 гранта по 300 тыс. рублей.

 

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