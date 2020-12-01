ЗАМАНА - В Правительстве Дагестана обсудили ликвидацию задолженности по заработной плате

В Правительстве Дагестана обсудили ликвидацию задолженности по заработной плате

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01 декабря, 2020. Вторник 10:25
В Правительстве Дагестана обсудили ликвидацию задолженности по заработной плате

Способы погашения задолженностей по заработной плате в республике обсудили вчера, на заседании Координационного совета, - сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД.

В Правительстве Дагестана обсудили ликвидацию задолженности по заработной плате
Экономика

Согласно данным Дагестанстат, сумма задолженности по зарплате в регионе к началу ноября увеличилась на 4,4 миллиона рублей.
Уточним, в большинстве своем, должниками являются предприятия-банкроты: государственные унитарные предприятия «Геджух», «Дагсельхозхимия» и другие.
Участники совещания, среди которых были представители профильных министерств и ведомств, администраций муниципальных образований республики и руководители организаций, детально обсудили меры, необходимые к принятию для исправления ситуации.

Задержек по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и градообразующих предприятий нет. Председатель координационного совета, врио Первого заместителя Председателя Правительства Дагестана Анатолий Карибов распорядился не затягивать с этим делом и сделать все возможное для того, чтобы как можно быстрее расплатиться с гражданами за их труд.

 

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