Согласно данным Дагестанстат, сумма задолженности по зарплате в регионе к началу ноября увеличилась на 4,4 миллиона рублей.
Уточним, в большинстве своем, должниками являются предприятия-банкроты: государственные унитарные предприятия «Геджух», «Дагсельхозхимия» и другие.
Участники совещания, среди которых были представители профильных министерств и ведомств, администраций муниципальных образований республики и руководители организаций, детально обсудили меры, необходимые к принятию для исправления ситуации.
Задержек по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и градообразующих предприятий нет. Председатель координационного совета, врио Первого заместителя Председателя Правительства Дагестана Анатолий Карибов распорядился не затягивать с этим делом и сделать все возможное для того, чтобы как можно быстрее расплатиться с гражданами за их труд.