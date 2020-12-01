В Правительстве Дагестана обсудили ликвидацию задолженности по заработной плате

Согласно данным Дагестанстат, сумма задолженности по зарплате в регионе к началу ноября увеличилась на 4,4 миллиона рублей.

Уточним, в большинстве своем, должниками являются предприятия-банкроты: государственные унитарные предприятия «Геджух», «Дагсельхозхимия» и другие.

Участники совещания, среди которых были представители профильных министерств и ведомств, администраций муниципальных образований республики и руководители организаций, детально обсудили меры, необходимые к принятию для исправления ситуации.

Задержек по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и градообразующих предприятий нет. Председатель координационного совета, врио Первого заместителя Председателя Правительства Дагестана Анатолий Карибов распорядился не затягивать с этим делом и сделать все возможное для того, чтобы как можно быстрее расплатиться с гражданами за их труд.