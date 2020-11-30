ЗАМАНА - Дагестанский урбеч – один из участников всероссийского конкурса региональных брендов

Дагестанский урбеч – один из участников всероссийского конкурса региональных брендов

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30 ноября, 2020. Понедельник 12:16
Дагестанский урбеч – один из участников всероссийского конкурса региональных брендов

2 декабря завершится голосование в Первом Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Одним из брендов, представленных регионом на конкурсе стал дагестанский урбеч.

Дагестанский урбеч – один из участников всероссийского конкурса региональных брендов
Экономика

Победителей всероссийского конкурса выберут в восьми номинациях: «На всю страну», «Из нашей деревни», «Вкусное рядом», «Попробуй, полюбишь», «Ярмарка вкуса», «Загляните на огонек», «Нас выбирают» и «Вкус без границ». Всего будут выбраны 24 финалиста, трое из которых будут определены по результатам народного голосования.

Напомним, что республика заявила на конкурс шесть разновидностей продукции: дагестанскую баранину, дагестанский урбеч, дагестанский абрикосовый нектар, дагестанский овечий сыр, дагестанскую сушеную колбасу и дагестанский чай. В настоящее время, лидер всероссийского голосования«дагестанская баранина», за которую на данный момент проголосовали 34 тысячи 107 человек.

 

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