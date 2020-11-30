ЗАМАНА - В Госдуме заверили, что дополнительных проверок пенсионеров в 2021 году не планируется

В Госдуме заверили, что дополнительных проверок пенсионеров в 2021 году не планируется

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30 ноября, 2020. Понедельник 10:59
В Госдуме заверили, что дополнительных проверок пенсионеров в 2021 году не планируется

Об этом заявил Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев уточнив, что появившаяся в сети информация о дополнительных проверках ПФР вызвала у него удивление.

В Госдуме заверили, что дополнительных проверок пенсионеров в 2021 году не планируется
Экономика

Депутат связался с Пенсионным Фондом России и выяснил, что данная информация не соответствует действительности. Исаев подчеркнул, что усилия депутатов и Минтруда сегодня наоборот, направлены на сокращение любых дополнительных проверок граждан, в том числе и пенсионеров.

 

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