Депутат связался с Пенсионным Фондом России и выяснил, что данная информация не соответствует действительности. Исаев подчеркнул, что усилия депутатов и Минтруда сегодня наоборот, направлены на сокращение любых дополнительных проверок граждан, в том числе и пенсионеров.
В Госдуме заверили, что дополнительных проверок пенсионеров в 2021 году не планируется
- Автор Хадижат
- 30 ноября, 2020. Понедельник 10:59
Об этом заявил Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев уточнив, что появившаяся в сети информация о дополнительных проверках ПФР вызвала у него удивление.
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