В Госдуме заверили, что дополнительных проверок пенсионеров в 2021 году не планируется

Автор Хадижат

Об этом заявил Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев уточнив, что появившаяся в сети информация о дополнительных проверках ПФР вызвала у него удивление.