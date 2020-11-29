ЗАМАНА - Азербайджан начнет производить внедорожники

Азербайджан начнет производить внедорожники

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29 ноября, 2020. Воскресенье 11:06
Азербайджан начнет производить внедорожники

Производство планирут запустить на автомобильном заводе в городе Нефтечала.

Азербайджан начнет производить внедорожники
Экономика

Цена автомобиля будет варьироваться в зависимости от модификации. Производство стартует в марте следующего года. Также отмечается, что запуск нового серийного производства обусловлен и большим спросом на внедорожники в Азербайджане.

 

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