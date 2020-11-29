Цена автомобиля будет варьироваться в зависимости от модификации. Производство стартует в марте следующего года. Также отмечается, что запуск нового серийного производства обусловлен и большим спросом на внедорожники в Азербайджане.
Азербайджан начнет производить внедорожники
- Автор Хадижат
- 29 ноября, 2020. Воскресенье 11:06
Производство планирут запустить на автомобильном заводе в городе Нефтечала.
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