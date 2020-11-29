Также будут пенсионеры, которые не получали положенных надбавок. Подобные проверки проводятся Федеральной налоговой службой, ПФР или органами соцзащиты.
Российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы
- Автор Хадижат
- 29 ноября, 2020. Воскресенье 10:01
Цель таких проверок исключить вероятность получения различных надбавок и доплат к пенсии, установленных незаконно.
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