Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

Самые большие пенсии в России хотят получать программисты, финансисты и строители, об этом сообщает РБК. Так, желаемую пенсию в размере 100 тысяч рублей назвали 23% IT-шников, 20% строителей и 22% финансистов.

Медики, учителя, работники общепита и водители оценили свои потребности несколько ниже: самый популярный ответ среди них от 40 тыс. до 50 тыс. в месяц.

Самыми скромными в своих запросах оказались работники производственных фабрик, цехов они хотели бы получать в пожилом возрасте 30-40 тысяч рублей в месяц. Всех специалистов в данном опросе объединило то, что каждый из них уверен, что не сможет позволить себе реализовать какие-либо планы достигнув пенсионного возраста,- подвел неутешительные итоги генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.