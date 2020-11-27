ЗАМАНА - Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

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27 ноября, 2020. Пятница 13:10
Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

Самые большие пенсии в России хотят получать программисты, финансисты и строители, об этом сообщает РБК. Так, желаемую пенсию в размере 100 тысяч рублей назвали 23% IT-шников, 20% строителей и 22% финансистов.

Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни
Экономика

Медики, учителя, работники общепита и водители оценили свои потребности несколько ниже: самый популярный ответ среди них от 40 тыс. до 50 тыс. в месяц.

Самыми скромными в своих запросах оказались работники производственных фабрик, цехов они хотели бы получать в пожилом возрасте 30-40 тысяч рублей в месяц. Всех специалистов в данном опросе объединило то, что каждый из них уверен, что не сможет позволить себе реализовать какие-либо планы достигнув пенсионного возраста,- подвел неутешительные итоги генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

 

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