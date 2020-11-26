В республике приняли бюджет на будущий год

Сегодня, 26 ноября депутаты Народного Собрания на очередной сессии приняли законопроект о Федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, с дефицитом 2.75 трлн руб.

Согласно законопроекту, доходы федерального бюджета в 2021 году составят 18,8 трлн рублей, а расходы 21,52 трлн. Более 84% расходов предусмотрены на образование, здравоохранение и заработную плату. Например, на увеличение фонда оплаты труда в законопроекте дополнительно предусмотрено 3,3 млрд рублей. Кроме того, также запланированы средства на обеспечение питанием и медикаментами учреждения социальной сферы.

Спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов, подводя итог по вопросу бюджета на будущий год заключил, что к этой теме депутаты еще вернутся, в связи с запланированными дополнительными поступлениями из федерального бюджета.

Говоря о приоритетах на предстоящий год, председатель Народного Собрания заключил: в в условиях пандемии необходимо уделить больше внимания здравоохранению и предложил создать для этих целей особый резервный фонд.

Законопроект большинством голосов был принят в первом чтении. Подробнее о ходе 51 сессии Народного Собрания можно прочитать здесь.