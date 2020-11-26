В рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» в Минэкономразвития прошло совещание

Врио министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов отметил: в этом году, в рамках конкурса была проведена широкая информационная компания. Специалисты проводили консультации в районах, на местах, заявки принимались во всех филиалах МФЦ. Было сделано многое для того, чтобы доступно донести задачи, условия программы для каждого предпринимателя.

Но, не смотря на это, основной проблемой конкурсных заявок продолжает оставаться не соответствие потенциальных участников с требованиями отбора.

Подробнее о ходе конференции можно прочитать тут