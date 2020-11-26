ЗАМАНА - В рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» в Минэкономразвития прошло совещание

В рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» в Минэкономразвития прошло совещание

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26 ноября, 2020. Четверг 13:40
В рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» в Минэкономразвития прошло совещание

Комиссия рассмотрела 28 заявок для участия в программе.

В рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» в Минэкономразвития прошло совещание
Экономика

Врио министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов отметил: в этом году, в рамках конкурса была проведена широкая информационная компания. Специалисты проводили консультации в районах, на местах, заявки принимались во всех филиалах МФЦ. Было сделано многое для того, чтобы доступно донести задачи, условия программы для каждого предпринимателя.

Но, не смотря на это, основной проблемой конкурсных заявок продолжает оставаться не соответствие потенциальных участников с требованиями отбора.

Подробнее о ходе конференции можно прочитать тут

 

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