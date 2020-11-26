ЗАМАНА - Представителей легкой промышленности Дагестана приглашают на бизнес-платформу

Представителей легкой промышленности Дагестана приглашают на бизнес-платформу

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26 ноября, 2020. Четверг 11:04
Представителей легкой промышленности Дагестана приглашают на бизнес-платформу

10-я международная выставка-платформа BEE-TOGETHER, соединяющая фабрики легкой промышленности с потенциальными заказчиками пройдет в Москве 1 и 2 декабря.

Представителей легкой промышленности Дагестана приглашают на бизнес-платформу
Экономика

Каждый год, хорошо зарекомендовавшую себя бизнес-платформу посещают представители международных брендов, дизайнеры, российские ритейлеры, производители одежды. За два дня выставки, в формате закрытых переговоров проходит более пятисот встреч представителей фабрик и компаний-заказчиков. Экспонентом платформы может стать любая фабрика, имеющая свободные мощности и готовая принять заказы сфере текстильной промышленности.

В текущем сезоне, помимо офлайн участия фабрик, предусмотрен и дистанционный формат: предприятие присылает образцы своей продукции, а общение с заказчиком происходит онлайн, в присутствии менеджеров. Подробнее о бизнес-платформе можно узнать на сайте компании.

 

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