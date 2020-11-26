Мутко анонсировал запуск льготной ипотеки на частные дома для молодёжи

Над программой льготной ипотеки под 6,5% сегодня работает «Дом.РФ». Известно, что воспользоваться ей для покупки частных домов на первичном рынке смогут только заемщики до 35 лет с детьми.

На запуск проекта выделено 300 миллионов рублей, заявил РБК гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко. Предположительно, сумма на приобретаемую недвижимость будет лимитирована, так в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти можно будет приобрести жилье стоимостью до 12 миллионов рублей, в других регионах сумма составит 6 миллионов рублей. Первые заемщики смогут опробовать работу пилотного проекта уже в декабря, планируется, что продлится он до 1 июля 2021 года.