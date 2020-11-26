ЗАМАНА - Мутко анонсировал запуск льготной ипотеки на частные дома для молодёжи

Мутко анонсировал запуск льготной ипотеки на частные дома для молодёжи

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26 ноября, 2020. Четверг 09:15
Мутко анонсировал запуск льготной ипотеки на частные дома для молодёжи

Над программой льготной ипотеки под 6,5% сегодня работает «Дом.РФ». Известно, что воспользоваться ей для покупки частных домов на первичном рынке смогут только заемщики до 35 лет с детьми.

Мутко анонсировал запуск льготной ипотеки на частные дома для молодёжи
Экономика

На запуск проекта выделено 300 миллионов рублей, заявил РБК гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко. Предположительно, сумма на приобретаемую недвижимость будет лимитирована, так в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти можно будет приобрести жилье стоимостью до 12 миллионов рублей, в других регионах сумма составит 6 миллионов рублей. Первые заемщики смогут опробовать работу пилотного проекта уже в декабря, планируется, что продлится он до 1 июля 2021 года.

 

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