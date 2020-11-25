О ходе подготовки промпарка «Дагдизель» доложил гендиректор компании Тимур Ярахмедов. По его словам, уже на 60% закончены работы по установке забора. На следующий год запланирован монтаж инженерных коммуникаций. В планах обустройство улично-дорожной сети, объектов коммуникации, зеленой и пешеходной зоны.
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Продолжается обустройство территории нового промпарка «Дагдизель» в Каспийске
- Автор Хадижат
- 25 ноября, 2020. Среда 17:46
Совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в Каспийске прошло во вторник, 24 ноября в Министерстве экономики и территориального развития Дагестана под председательством замминистра Гаджиамина Рамалданова.
О ходе подготовки промпарка «Дагдизель» доложил гендиректор компании Тимур Ярахмедов. По его словам, уже на 60% закончены работы по установке забора. На следующий год запланирован монтаж инженерных коммуникаций. В планах обустройство улично-дорожной сети, объектов коммуникации, зеленой и пешеходной зоны.
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