ЗАМАНА - Продолжается обустройство территории нового промпарка «Дагдизель» в Каспийске

Продолжается обустройство территории нового промпарка «Дагдизель» в Каспийске

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25 ноября, 2020. Среда 17:46
Продолжается обустройство территории нового промпарка «Дагдизель» в Каспийске

Совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в Каспийске прошло во вторник, 24 ноября в Министерстве экономики и территориального развития Дагестана под председательством замминистра Гаджиамина Рамалданова.

Продолжается обустройство территории нового промпарка «Дагдизель» в Каспийске
Экономика

О ходе подготовки промпарка «Дагдизель» доложил гендиректор компании Тимур Ярахмедов. По его словам, уже на 60% закончены работы по установке забора. На следующий год запланирован монтаж инженерных коммуникаций. В планах обустройство улично-дорожной сети, объектов коммуникации, зеленой и пешеходной зоны.
Подробнее о ходе совещания можно прочитать тут

 

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