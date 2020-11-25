ЗАМАНА - Дагестан посетят руководители компаний «Газпром межрегионгаз» и «Россети»

Дагестан посетят руководители компаний «Газпром межрегионгаз» и «Россети»

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25 ноября, 2020. Среда 12:09
Дагестан посетят руководители компаний «Газпром межрегионгаз» и «Россети»

 

Об этом на заседании Совета при Главе РД по развитию гражданского общества и правам человека сообщил Сергей Меликов. Данный визит необходим для решения земельно-имущественных вопросов, - подчеркнул врио Главы Дагестана. 

Дагестан посетят руководители компаний «Газпром межрегионгаз» и «Россети»
Экономика

Напомним, Совет при Главе РД является совещательным органом, цель которого содействовать в развитии гражданского общества. На встрече также были затронуты проблемы обеспечения жильем детей сирот, оплаты труда работников социальной сферы и образования а также вопросы безработицы в республике. Подробнее о ходе заседания можно прочитать тут

 

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