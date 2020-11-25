ЗАМАНА - Россияне досрочно погасили рекордное количество ипотечных кредитов

Россияне досрочно погасили рекордное количество ипотечных кредитов

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25 ноября, 2020. Среда 08:23
Россияне досрочно погасили рекордное количество ипотечных кредитов

Пандемия подтолкнула россиян к погашению рекордного объема ипотек, сообщает Forbes.

Россияне досрочно погасили рекордное количество ипотечных кредитов
Экономика

За последние три месяца, в банках РФ досрочно погашены жилищные ссуды на более чем 524 миллиарда рублей. Этот показатель обновил соответствующий рекорд 2018 года. По мнению аналитиков, кризис и пандемия подтолкнули россиян к сокращению семейного бюджета, отведенного на потребление, сэкономленные средства же направлялись на закрытие или снижение долговой нагрузки.

 

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