За последние три месяца, в банках РФ досрочно погашены жилищные ссуды на более чем 524 миллиарда рублей. Этот показатель обновил соответствующий рекорд 2018 года. По мнению аналитиков, кризис и пандемия подтолкнули россиян к сокращению семейного бюджета, отведенного на потребление, сэкономленные средства же направлялись на закрытие или снижение долговой нагрузки.
Россияне досрочно погасили рекордное количество ипотечных кредитов
- Автор Хадижат
- 25 ноября, 2020. Среда 08:23
Пандемия подтолкнула россиян к погашению рекордного объема ипотек, сообщает Forbes.
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