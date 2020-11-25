Россияне досрочно погасили рекордное количество ипотечных кредитов

За последние три месяца, в банках РФ досрочно погашены жилищные ссуды на более чем 524 миллиарда рублей. Этот показатель обновил соответствующий рекорд 2018 года. По мнению аналитиков, кризис и пандемия подтолкнули россиян к сокращению семейного бюджета, отведенного на потребление, сэкономленные средства же направлялись на закрытие или снижение долговой нагрузки.