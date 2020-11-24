В Дагестане проходят образовательные курсы "Фабрика предпринимательства"

«В рамках проекта, на территории Дагестана с ноября по декабрь пройдут образовательные курсы для начинающих и действующих предпринимателей», - рассказал журналистам специалист Центра поддержи предпринимательства Махач Абдулаев. Руководитель образовательного курса «Фабрика предпринимательства» Мурад Джалиев в свою очередь, поделился, как и для кого данные курсы будут полезны. По его словам, компания "Фабрика предпринимательства" проводит сегодня в республике три разноплановые программы: “Фабрика-Дети”, “Фабрика-Старт” и “Фабрика ПРО”.

Если с программой для школьников и студентов младших курсов все понятно - их будет ждать олимпиада, то на следующих категориях стоит остановиться подробнее. “Фабрика-Старт” - прекрасная возможность для молодых, нацеленных на создание собственного бизнеса людей. Им помогут сделать первые шаги в предпринимательстве более опытные коллеги, путем наставничества. Здесь действительно есть, ради чего стараться, ведь главным призом в направлении станет выделение инвестиций на развитие бизнеса.

Ну а тем, кто уже является предпринимателем, помогут получить дополнительные знания и ликвидировать проблему предпринимательской неграмотности.