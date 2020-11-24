ЗАМАНА - В Дагестане проходят образовательные курсы "Фабрика предпринимательства"

В Дагестане проходят образовательные курсы "Фабрика предпринимательства"

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24 ноября, 2020. Вторник 15:54
В Дагестане проходят образовательные курсы &quot;Фабрика предпринимательства&quot;

Ход реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» обсудили сегодня в в редакции еженедельника «Молодежь Дагестана».

В Дагестане проходят образовательные курсы "Фабрика предпринимательства"
Экономика

«В рамках проекта, на территории Дагестана с ноября по декабрь пройдут образовательные курсы для начинающих и действующих предпринимателей», -  рассказал журналистам специалист Центра поддержи предпринимательства Махач Абдулаев. Руководитель образовательного курса «Фабрика предпринимательства» Мурад Джалиев в свою очередь, поделился, как и для кого данные  курсы будут полезны. По его словам, компания "Фабрика предпринимательства" проводит сегодня в республике три разноплановые программы: “Фабрика-Дети”, “Фабрика-Старт” и “Фабрика ПРО”.

Если с программой для школьников и студентов младших курсов все понятно - их будет ждать олимпиада, то на следующих категориях стоит остановиться подробнее.  “Фабрика-Старт” - прекрасная возможность для молодых, нацеленных на создание собственного бизнеса людей. Им помогут сделать первые шаги в предпринимательстве более опытные коллеги, путем наставничества. Здесь действительно есть, ради чего стараться, ведь главным призом в направлении станет выделение инвестиций на развитие бизнеса. 

Ну а тем, кто уже является предпринимателем, помогут получить дополнительные знания и ликвидировать проблему предпринимательской неграмотности. 

 

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