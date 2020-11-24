Законопроект, разработанный министерством, по предварительным прогнозам, будет поддержан большинством фракций Госдумы. Ну а что касается населения, то эксперты уверены в успехе законопроекта, который освободит россиян от очередей и сбора разнообразных справок.
Молодых родителей освободят от необходимости собирать справки
- Автор Хадижат
- 24 ноября, 2020. Вторник 11:41
Как считают в Минэкономразвития, проверять информацию, подтверждающую право родителе на выплату следует обязать местные органы власти.