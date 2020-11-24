Молодых родителей освободят от необходимости собирать справки

Законопроект, разработанный министерством, по предварительным прогнозам, будет поддержан большинством фракций Госдумы. Ну а что касается населения, то эксперты уверены в успехе законопроекта, который освободит россиян от очередей и сбора разнообразных справок.