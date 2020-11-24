ЗАМАНА - Молодых родителей освободят от необходимости собирать справки

Молодых родителей освободят от необходимости собирать справки

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24 ноября, 2020. Вторник 11:41
Молодых родителей освободят от необходимости собирать справки

Как считают в Минэкономразвития, проверять информацию, подтверждающую право родителе на выплату следует обязать местные органы власти.

Молодых родителей освободят от необходимости собирать справки
Экономика

Законопроект, разработанный министерством, по предварительным прогнозам, будет поддержан большинством фракций Госдумы. Ну а что касается населения, то эксперты уверены в успехе законопроекта, который освободит россиян от очередей и сбора разнообразных справок. 

 

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