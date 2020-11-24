В Дагестанских огнях готовят к запуску консервный завод

Планируемые мощности завода переработка 15 тонн фруктов и овощей в течение часа. Закупку сырья планируется производить в в Южном Дагестане. Ивнвесторы уточняют: не смотря на программу по развитию моногородов, занятость населения путем открытия на заводе новых рабочих мест (более двух тысяч в сезон) необходимый для строительства земельный участок все еще не определен, что мешает приступить к строительным работам.