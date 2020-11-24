ЗАМАНА - В Дагестанских огнях готовят к запуску консервный завод

В Дагестанских огнях готовят к запуску консервный завод

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24 ноября, 2020. Вторник 09:38
В Дагестанских огнях готовят к запуску консервный завод

Инвестор города Дагестанские Огни, компания «Хазар» приобрела оборудование для консервного завода стоимостью 841 млн. рублей.

В Дагестанских огнях готовят к запуску консервный завод
Экономика

Планируемые мощности завода переработка 15 тонн фруктов и овощей в течение часа. Закупку сырья планируется производить в в Южном Дагестане. Ивнвесторы уточняют:  не смотря на программу по развитию моногородов, занятость населения путем открытия на заводе новых рабочих мест (более двух тысяч в сезон)  необходимый для строительства земельный участок все еще не определен, что мешает приступить к строительным работам.

 

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