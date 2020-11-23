ЗАМАНА - Первый глэмпинг-парк откроют в Дагестане

Первый глэмпинг-парк откроют в Дагестане

Автор
23 ноября, 2020. Понедельник 14:42
Первый глэмпинг-парк откроют в Дагестане

«Корпорация развития Дагестана» стала победителем в конкурсе Ростуризма и получила грант на реализацию проекта в размере 3 миллионов рублей, об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Артур Алибеков.

Первый глэмпинг-парк откроют в Дагестане
Экономика

Глэмпинг это новый вид комфортного экотуризма в России для тех, кто одновременно хочет уединиться с природой уединиться и не жертвовать условиями проживания.

Проект будет реализован в Дербентском районе, на территории инвестиционной площадки «Золотые пески». По словам Алибекова, реализован глэмпинг будет из типовых модульных домов. Территория парка составит 2 га, что позволит одновременно разместить на территории порядка 50 человек. Гранты на развитие внутреннего и въездного туризма предоставляются Ростуризмом впервые. На реализацию данной меры поддержки правительство РФ выделило субсидию в размере 1,2 млрд рублей.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top