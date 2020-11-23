Первый глэмпинг-парк откроют в Дагестане

«Корпорация развития Дагестана» стала победителем в конкурсе Ростуризма и получила грант на реализацию проекта в размере 3 миллионов рублей, об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Артур Алибеков.

Глэмпинг это новый вид комфортного экотуризма в России для тех, кто одновременно хочет уединиться с природой уединиться и не жертвовать условиями проживания.

Проект будет реализован в Дербентском районе, на территории инвестиционной площадки «Золотые пески». По словам Алибекова, реализован глэмпинг будет из типовых модульных домов. Территория парка составит 2 га, что позволит одновременно разместить на территории порядка 50 человек. Гранты на развитие внутреннего и въездного туризма предоставляются Ростуризмом впервые. На реализацию данной меры поддержки правительство РФ выделило субсидию в размере 1,2 млрд рублей.