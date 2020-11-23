ЗАМАНА - Дагестан впервые вышел в лидеры в России по сбору винограда

Дагестан впервые вышел в лидеры в России по сбору винограда

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23 ноября, 2020. Понедельник 10:14
Дагестан впервые вышел в лидеры в России по сбору винограда

Общий объем собранной ягоды в республике в текущем году составил 205 тысяч тонн, что на 6% больше, чем в прошлом году, об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД.

Дагестан впервые вышел в лидеры в России по сбору винограда
Экономика

Этот позитивный прирост помог республике сместить в позиции лидера по винограду в стране Краснодарский край. По информации регионального Минсельхоза, это результат планомерной государственной поддержки виноградарства. Общая площадь виноградников в Дагестане на 1 января 2020 года составляет 25,8 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте 20,2 тыс. га.

 

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