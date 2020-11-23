Этот позитивный прирост помог республике сместить в позиции лидера по винограду в стране Краснодарский край. По информации регионального Минсельхоза, это результат планомерной государственной поддержки виноградарства. Общая площадь виноградников в Дагестане на 1 января 2020 года составляет 25,8 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте 20,2 тыс. га.
Дагестан впервые вышел в лидеры в России по сбору винограда
- Автор Хадижат
- 23 ноября, 2020. Понедельник 10:14
Общий объем собранной ягоды в республике в текущем году составил 205 тысяч тонн, что на 6% больше, чем в прошлом году, об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД.