Дагестан впервые вышел в лидеры в России по сбору винограда

Автор Хадижат

Общий объем собранной ягоды в республике в текущем году составил 205 тысяч тонн, что на 6% больше, чем в прошлом году, об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД.