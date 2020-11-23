Пятнадцать школьных пищеблоков отремонтировали в Дагестане в 2020 году

Эта работа проведена в рамках проекта «100 школ», задача которого помочь муниципалитетам с проведением ремонтных работ в общеобразовательных организациях, - сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД.

На этот раз, решить вопрос с питанием помогли школам Табасаранского, Кайтагского, Ботлихского Гергебильского и Карабудахкентского районов. Также ремонт был проведен в пищеблоках четырех махачкалинских школ. Уточним, что реализация проекта «Сто школ» за три года позволила произвести ремонт 470 образовательных организаций. В прошлом году, по итогам конкурса Агентства стратегических инициатив, проект «100 школ» вошел в тройку лучших практик российских регионов.