ЗАМАНА - Пятнадцать школьных пищеблоков отремонтировали в Дагестане в 2020 году

Пятнадцать школьных пищеблоков отремонтировали в Дагестане в 2020 году

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23 ноября, 2020. Понедельник 09:55
Пятнадцать школьных пищеблоков отремонтировали в Дагестане в 2020 году Пятнадцать школьных пищеблоков отремонтировали в Дагестане в 2020 году Пятнадцать школьных пищеблоков отремонтировали в Дагестане в 2020 году

Эта работа проведена в рамках проекта «100 школ», задача которого помочь муниципалитетам с проведением ремонтных работ в общеобразовательных организациях, - сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД.

Пятнадцать школьных пищеблоков отремонтировали в Дагестане в 2020 году
Экономика

На этот раз, решить вопрос с питанием помогли школам Табасаранского, Кайтагского, Ботлихского Гергебильского и Карабудахкентского районов. Также ремонт был проведен в пищеблоках четырех махачкалинских школ. Уточним, что реализация проекта «Сто школ» за три года позволила произвести ремонт 470 образовательных организаций. В прошлом году, по итогам конкурса Агентства стратегических инициатив, проект «100 школ» вошел в тройку лучших практик российских регионов.

 

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