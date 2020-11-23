В Правительстве обсудили налоговой потенциал Дагестана

В обсуждении вопроса предпринимательской деятельности, под руководством врио Председателя Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханова, приняли участие глава Махачкалы Салман Дадаев, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурад Далгатов а также руководители профильных ведомств. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства Республики, совещание проведено по поручению Врио Главы РД Сергея Меликова, как следствие изучения обращений министерства внутренних дел республики о постановке коммерческих объектов города Махачкала на налоговый учет.

Присутствовавший на встрече врио министра внутренних дел по РД Дмитрий Гуторя сообщил, что в ходе мониторинга, проведенного совместно с УФНС России по РД выявлено значительное количество коммерческих объектов, не стоящих на налоговом учебе либо занижающих действительные сведения.