В обсуждении вопроса предпринимательской деятельности, под руководством врио Председателя Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханова, приняли участие глава Махачкалы Салман Дадаев, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурад Далгатов а также руководители профильных ведомств. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства Республики, совещание проведено по поручению Врио Главы РД Сергея Меликова, как следствие изучения обращений министерства внутренних дел республики о постановке коммерческих объектов города Махачкала на налоговый учет.
Присутствовавший на встрече врио министра внутренних дел по РД Дмитрий Гуторя сообщил, что в ходе мониторинга, проведенного совместно с УФНС России по РД выявлено значительное количество коммерческих объектов, не стоящих на налоговом учебе либо занижающих действительные сведения.
В Правительстве обсудили налоговой потенциал Дагестана
- Автор Хадижат
- 23 ноября, 2020. Понедельник 09:00
Предпринимателям необходимо разъяснить порядок реализации коммерческой деятельности, к такому выводу в пятницу, 20 ноября пришли участники совещания по вопросам скрытого налогового потенциала в республике.
В обсуждении вопроса предпринимательской деятельности, под руководством врио Председателя Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханова, приняли участие глава Махачкалы Салман Дадаев, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурад Далгатов а также руководители профильных ведомств. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства Республики, совещание проведено по поручению Врио Главы РД Сергея Меликова, как следствие изучения обращений министерства внутренних дел республики о постановке коммерческих объектов города Махачкала на налоговый учет.