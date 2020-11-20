На Кривой Балке энергетики проведут ремонтные работы. Возможны отключения.

В связи с этим, с 21 по 23 ноября, с 8 до 18 часов в поселке возможны плановые отключения света, в целях соблюдения техники безопасности. В пресс-службе «Россетей» отмечают, что работы будут проводиться не смотря на то, что энергообъекты, находящиеся на данной территории не входят в список, обслуживаемых их компанией.