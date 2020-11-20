В связи с этим, с 21 по 23 ноября, с 8 до 18 часов в поселке возможны плановые отключения света, в целях соблюдения техники безопасности. В пресс-службе «Россетей» отмечают, что работы будут проводиться не смотря на то, что энергообъекты, находящиеся на данной территории не входят в список, обслуживаемых их компанией.
На Кривой Балке энергетики проведут ремонтные работы. Возможны отключения.
- Автор Хадижат
- 20 ноября, 2020. Пятница 21:47
Специалисты «Россети Северный Кавказ» займутся ремонтными работами в махачкалинском поселке Кривая Балка.
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