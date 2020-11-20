ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов принял участие в совещании по вопросам экономики

Абдулпатах Амирханов принял участие в совещании по вопросам экономики

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20 ноября, 2020. Пятница 16:40
Абдулпатах Амирханов принял участие в совещании по вопросам экономики

Абдулпатах Амирханов, временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Дагестана принял участие в совещании в режиме видео конференции под председательством Министра экономического развития России Максима Решетникова.

Абдулпатах Амирханов принял участие в совещании по вопросам экономики
Экономика

Основные вопросы, затронутые на видео встрече касались инфраструктурной поддержки региональных инвестиционных проектов за счет средств, высбодившихся в результате изменения структуры задолженности по бюджетным кредитам, сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства Дагестана.

В будущем году, данные средства могут быть направлены на создание или реконструкцию объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для запуска новых инвестиционных проектов. Министр экономического развития России также ознакомил представителей регионов с изменениями, касающимися работы федерального проекта, направленного на развитие регионов путем привлечения российских и иностранных инвестиций «Особая экономическая зона».

 

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