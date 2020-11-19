ЗАМАНА - Будущее незаконно возведённых домов обсудили в Дагестане

Будущее незаконно возведённых домов обсудили в Дагестане

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19 ноября, 2020. Четверг 22:23
Будущее незаконно возведённых домов обсудили в Дагестане

Самовольная постройка в Дагестане распространенная проблема, которую необходимо решать. Зачастую, дома не только не имеют соответствующего постановления на строительство, но и возведены в  не предназначенных для этого местах. 

Будущее незаконно возведённых домов обсудили в Дагестане
Экономика

Что делать  и как не оставить дагестанцев, купивших квартиры у не добросовестных застройщиков на улице обсудили на заседании Правительственной комиссии под руководством замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрия Волкова и вице-премьера Дагестана Инсафа Хайруллина. Подробнее можно прочитать тут

 

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