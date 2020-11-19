Будущее незаконно возведённых домов обсудили в Дагестане

Самовольная постройка в Дагестане распространенная проблема, которую необходимо решать. Зачастую, дома не только не имеют соответствующего постановления на строительство, но и возведены в не предназначенных для этого местах.

Что делать и как не оставить дагестанцев, купивших квартиры у не добросовестных застройщиков на улице обсудили на заседании Правительственной комиссии под руководством замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрия Волкова и вице-премьера Дагестана Инсафа Хайруллина. Подробнее можно прочитать тут