Российским регионам выдадут 80 миллиардов рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о выделении регионам страны 80 млрд рублей, что даст возможность им восполнить потери из-за ситуации с коронавирусной эпидемией, пишет "Лента.ру".

Денежная помощь будет направлена в 39 субъектов, в которых, как заметил Мишустин, не восстановились многие компании малого и среднего бизнеса, из-за чего налоговые и неналоговые отчисления в бюджет страны уменьшились.