ЗАМАНА - Российским регионам выдадут 80 миллиардов рублей

Российским регионам выдадут 80 миллиардов рублей

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19 ноября, 2020. Четверг 14:32
Российским регионам выдадут 80 миллиардов рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о выделении регионам страны 80 млрд рублей, что даст возможность им восполнить потери из-за ситуации с коронавирусной эпидемией, пишет "Лента.ру".

Российским регионам выдадут 80 миллиардов рублей
Экономика

Денежная помощь будет направлена в 39 субъектов, в которых, как заметил Мишустин, не восстановились многие компании малого и среднего бизнеса, из-за чего налоговые и неналоговые отчисления в бюджет страны уменьшились.

 

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