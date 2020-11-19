Денежная помощь будет направлена в 39 субъектов, в которых, как заметил Мишустин, не восстановились многие компании малого и среднего бизнеса, из-за чего налоговые и неналоговые отчисления в бюджет страны уменьшились.
Российским регионам выдадут 80 миллиардов рублей
- Автор Мадина
- 19 ноября, 2020. Четверг 14:32
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о выделении регионам страны 80 млрд рублей, что даст возможность им восполнить потери из-за ситуации с коронавирусной эпидемией, пишет "Лента.ру".
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