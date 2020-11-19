В Дагестане выросли цены на продукты

По данным Дагстата, с 10 по 16 ноября колоссальный скачок произошел в цене на помидоры (13%) и огурцы (9%). Немного подорожали картофель, морковь и лук (в среднем на 2%) а также сливочное масло, молочные изделия, куриные яйца, гречневая крупа, и консервированная продукция. Цены на бензин и дизельное топливо не изменились.

Заметим, что рост цен на продукты питания на прошедшей неделе был зафиксирован во многих регионах страны. "Россиянам рекомендуют готовиться к очередному подорожанию не только продуктов питания, но и бытовой химии и непродовольственных товаров. В частности, речь идет о бытовой электронике и автомобилях, которые до конца текущего года снова прибавят в цене. Подорожание будет связано с нестабильностью рубля", сообщает интернет-портал "Юридическая социальная сеть". Также отмечается, что одним из наиболее значимых факторов в росте цен на продукты питания станут новые правила утилизации упаковок. Речь идет о положении, которое вступит в силу в стране с 1 января. Таким образом, все затраты на утилизацию лягут на плечи производителей. Они же, в свою очередь, переложат финансовую часть вопроса на потребителей.