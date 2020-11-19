ЗАМАНА - Вопросы энергоснабжения обсудили в Дагестане

Вопросы энергоснабжения обсудили в Дагестане

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19 ноября, 2020. Четверг 08:36
Вопросы энергоснабжения обсудили в Дагестане

Основными причинами аварий на линиях электропередач, помимо плохой погоды, председатель правительства министр энергетики республики Владимир Лемешко назвал перегруженную инфраструктуру и незаконное строительство. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Махачкале, вчера. На встрече с журналистами также присутствовал Виталий Иванов, руководитель «Россети Северный Кавказ».

Вопросы энергоснабжения обсудили в Дагестане
Экономика

Если говорить именно о Махачкале, то электросети города у нас находятся в аренде пятый год. Они являются частной собственностью, и «Россети Северный Кавказ» никак не имеет права по договору вкладывать в них какие-либо средства, это уголовно наказуемо подчеркнул глава Россетей Кавказа. Так же он добавил, что сами собственники также не инвестируют средства в их развитие и обслуживание происходит из тарифного фонда республики. А это 360 миллионов на весь Дагестан. Также Иванов подчеркнул намеренность «Россетей» приобрести и модернизировать электросети Махачкалы и Каспийска.
Сегодня энергетики Дагестана займутся подготовкой плана восстановления сетевого комплекса, который будет представлен врио Главы РД Сергею Меликову на встрече с генеральным директором «Россетей» Павлом Ливинским 26 ноября.

 

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