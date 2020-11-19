Вопросы энергоснабжения обсудили в Дагестане

Если говорить именно о Махачкале, то электросети города у нас находятся в аренде пятый год. Они являются частной собственностью, и «Россети Северный Кавказ» никак не имеет права по договору вкладывать в них какие-либо средства, это уголовно наказуемо подчеркнул глава Россетей Кавказа. Так же он добавил, что сами собственники также не инвестируют средства в их развитие и обслуживание происходит из тарифного фонда республики. А это 360 миллионов на весь Дагестан. Также Иванов подчеркнул намеренность «Россетей» приобрести и модернизировать электросети Махачкалы и Каспийска.

Сегодня энергетики Дагестана займутся подготовкой плана восстановления сетевого комплекса, который будет представлен врио Главы РД Сергею Меликову на встрече с генеральным директором «Россетей» Павлом Ливинским 26 ноября.