ЗАМАНА - В Дагестане закрепили понятие гарантийной поддержки предпринимателей

В Дагестане закрепили понятие гарантийной поддержки предпринимателей

Автор
17 ноября, 2020. Вторник 16:08
В Дагестане закрепили понятие гарантийной поддержки предпринимателей

Соответствующий закон о внесении изменений в уже имеющийся закон подписал ВРИО Главы республики Дагестан Сергей Меликов.

В Дагестане закрепили понятие гарантийной поддержки предпринимателей
Экономика

Действие его направлено на предоставление объектам МСП доступа к кредитным и финансовым ресурсам. Путем поручительств и независимых гарантий, поддержку обещают оказать всем участникам национальной гарантийной системы.

Закон дополнили статьей, предусматривающей оказание поддержки физическим лицам, в том числе с применением специального налогового режима. Условия оказания поддержки самозанятым устанавливаются нормативными правовыми актами.

Отметим, что законопроект подготовлен с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top