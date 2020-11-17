В Дагестане закрепили понятие гарантийной поддержки предпринимателей

Соответствующий закон о внесении изменений в уже имеющийся закон подписал ВРИО Главы республики Дагестан Сергей Меликов.

Действие его направлено на предоставление объектам МСП доступа к кредитным и финансовым ресурсам. Путем поручительств и независимых гарантий, поддержку обещают оказать всем участникам национальной гарантийной системы.

Закон дополнили статьей, предусматривающей оказание поддержки физическим лицам, в том числе с применением специального налогового режима. Условия оказания поддержки самозанятым устанавливаются нормативными правовыми актами.

Отметим, что законопроект подготовлен с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.