Действие его направлено на предоставление объектам МСП доступа к кредитным и финансовым ресурсам. Путем поручительств и независимых гарантий, поддержку обещают оказать всем участникам национальной гарантийной системы.
Закон дополнили статьей, предусматривающей оказание поддержки физическим лицам, в том числе с применением специального налогового режима. Условия оказания поддержки самозанятым устанавливаются нормативными правовыми актами.
Отметим, что законопроект подготовлен с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.