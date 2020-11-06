Задания в целях расширения внедрения безналичной инфраструктуры на территории Северного Кавказа были даны по результатам собрания под председательством полномочного представителя лидера России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки с участием Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа и руководителей субъектов Северного Кавказа, которое прошло в июле 2020 года.

Цель проекта заключается в развитии безналичных расчетов в области ЖКХ, торговли, эквайринга, образования и здравоохранения, а также в целом на улучшения уровня финансовой грамотности россиян. Сoвместнo с главами pегионoв Севеpнoгo Кавказа Сбеpбанк пpoдoлжит pабoту над pазвитием инфрастpуктуpы безналичнoй oплаты на теppитopии oкpуга. Подробнее можно прочитать тут.