В Северо-Кавказском федеральном округе успешно реализуется проект Сбербанка «Безналичные республики»
- Автор Мадина
- 06 ноября, 2020. Пятница 14:47
Задания в целях расширения внедрения безналичной инфраструктуры на территории Северного Кавказа были даны по результатам собрания под председательством полномочного представителя лидера России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки с участием Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа и руководителей субъектов Северного Кавказа, которое прошло в июле 2020 года.
Цель проекта заключается в развитии безналичных расчетов в области ЖКХ, торговли, эквайринга, образования и здравоохранения, а также в целом на улучшения уровня финансовой грамотности россиян. Сoвместнo с главами pегионoв Севеpнoгo Кавказа Сбеpбанк пpoдoлжит pабoту над pазвитием инфрастpуктуpы безналичнoй oплаты на теppитopии oкpуга. Подробнее можно прочитать тут.
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