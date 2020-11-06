ЗАМАНА - В Северо-Кавказском федеральном округе успешно реализуется проект Сбербанка «Безналичные республики»

В Северо-Кавказском федеральном округе успешно реализуется проект Сбербанка «Безналичные республики»

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06 ноября, 2020. Пятница 14:47
В Северо-Кавказском федеральном округе успешно реализуется проект Сбербанка «Безналичные республики»

Задания в целях расширения внедрения безналичной инфраструктуры на территории Северного Кавказа были даны по результатам собрания под председательством полномочного представителя лидера России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки с участием Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа и руководителей субъектов Северного Кавказа, которое прошло в июле 2020 года.

В Северо-Кавказском федеральном округе успешно реализуется проект Сбербанка «Безналичные республики»
Экономика

Цель проекта заключается в развитии безналичных расчетов в области ЖКХ, торговли, эквайринга, образования и здравоохранения, а также в целом на улучшения уровня финансовой грамотности россиян. Сoвместнo с главами pегионoв Севеpнoгo Кавказа Сбеpбанк пpoдoлжит pабoту над pазвитием инфрастpуктуpы безналичнoй oплаты на теppитopии oкpуга. Подробнее можно прочитать тут.

 

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