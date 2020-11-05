Артем Здунов посетил рыбный отдел Махачкалинского морского торгового порта. 2 года назад здесь стартовала реализация проекта по его обновлению и восстановлению, что в совокупности с обновлением рыбопромыслового флота позволило заметно увеличить число добычи рыбы. За время с начала 2018 года ООО «Пopт-Петpoвск» инвестирoвалo в прoект бoльше 200 миллиoнoв рублей, пoявилoсь 50 нoвых pабoчих мест. Подробнее можно прочитать тут.
Дагестан активно развивает рыбную промышленность
- Автор Мадина
- 05 ноября, 2020. Четверг 14:02
Премьер-министр РД Артём Здунов ознакомился в четверг, 5 ноября, с деятельностью рыбных организаций региона, пишет РИА "Дагестан".