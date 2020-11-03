В Дагестане каждый год более 1 миллиона голов молодняка овец реализуется через откормочные площадки различной мощности. Оставшаяся часть молодняка и выбракованное поголовье реализуется владельцами прямо с пастбищ в течение года.

31 октября по инициативе главы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагира Гусейнова в Левашинском районе с визитом побывал и.о. заместителя руководителя Управления животноводства и племенной работы Минсельхозпрода региона Юсуф Юсуфов.

В ряде сел Левашинского района каждый год ставится на откорм примерно 140-150 тысячи голов молодняка овец. Подробнее можно прочитать тут.