ЗАМАНА - В Левашинском районе Дагестана намечено строительство четырех откормочных площадок и двух убойных цехов

В Левашинском районе Дагестана намечено строительство четырех откормочных площадок и двух убойных цехов

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03 ноября, 2020. Вторник 13:13
В Левашинском районе Дагестана намечено строительство четырех откормочных площадок и двух убойных цехов

В Дагестане каждый год более 1 миллиона голов молодняка овец реализуется через откормочные площадки различной мощности. Оставшаяся часть молодняка и выбракованное поголовье реализуется владельцами прямо с пастбищ в течение года.

В Левашинском районе Дагестана намечено строительство четырех откормочных площадок и двух убойных цехов
Экономика

31 октября по инициативе главы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагира Гусейнова в Левашинском районе с визитом побывал и.о. заместителя руководителя Управления животноводства и племенной работы Минсельхозпрода региона Юсуф Юсуфов.

В ряде сел Левашинского района каждый год ставится на откорм примерно 140-150 тысячи голов молодняка овец. Подробнее можно прочитать тут.

 

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