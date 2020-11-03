Проект бюджета РД на следующий год и на плановый период 2022 и 2023 годов, отправленный на рассмотрение в парламент региона, предусматривает в 2021 году доходы в сумме 134 миллиардов рублей, из которых 72 процента составляют средства из федерального бюджета, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу руководителя и правительства Дагестана.