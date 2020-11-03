Бюджет Дагестана на 2021 год предусматривает более 72% трансфертов из федерального бюджета
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2020. Вторник 00:00
Проект бюджета РД на следующий год и на плановый период 2022 и 2023 годов, отправленный на рассмотрение в парламент региона, предусматривает в 2021 году доходы в сумме 134 миллиардов рублей, из которых 72 процента составляют средства из федерального бюджета, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу руководителя и правительства Дагестана.
"Общий объем доходной части бюджета региона составляет 134 миллиардов рублей, из которых только 37 миллиардов рублей - это собственные налоговые и неналоговые доходы Дагестана. Таким образом, 72 процента доходов - это поступления от российского бюджета", - отметил врио руководителя Дагестана Сергей Меликов. Подробнее можно прочитать тут.
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