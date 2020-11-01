ЗАМАНА - В 2020 году в Дагестане по нацпроекту построили более 880 гектаров рисовых чеков

В 2020 году в Дагестане по нацпроекту построили более 880 гектаров рисовых чеков

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01 ноября, 2020. Воскресенье 01:04
В 2020 году в Дагестане по нацпроекту построили более 880 гектаров рисовых чеков

В РД в рамках выполнения федерального проекта «Экспорт продукции АПК» нацроекта «Международная кооперация и экспорт» в текущем году проведены работы по строительству и реконструкции рисовых чеков на 884 га земель сельхозназначения, что на четверть больше того, что было запланировано.

В 2020 году в Дагестане по нацпроекту построили более 880 гектаров рисовых чеков
Экономика

Все направленные на это деньги в полном объеме дошли до сельхозтоваропроизводителей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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