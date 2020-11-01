В 2020 году в Дагестане по нацпроекту построили более 880 гектаров рисовых чеков

Автор Мадина

В РД в рамках выполнения федерального проекта «Экспорт продукции АПК» нацроекта «Международная кооперация и экспорт» в текущем году проведены работы по строительству и реконструкции рисовых чеков на 884 га земель сельхозназначения, что на четверть больше того, что было запланировано.