Все направленные на это деньги в полном объеме дошли до сельхозтоваропроизводителей. Подробнее можно прочитать тут.
В 2020 году в Дагестане по нацпроекту построили более 880 гектаров рисовых чеков
- Автор Мадина
- 01 ноября, 2020. Воскресенье 01:04
В РД в рамках выполнения федерального проекта «Экспорт продукции АПК» нацроекта «Международная кооперация и экспорт» в текущем году проведены работы по строительству и реконструкции рисовых чеков на 884 га земель сельхозназначения, что на четверть больше того, что было запланировано.
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