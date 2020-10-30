Собрание проходило по инициативе Агентства по предпринимательству и инвестициям с участием представителей организации «Опоры России». Подробнее можно прочитать тут.
Эксперты назвали четыре отрасли Дагестана, выгодные для международного экспорта
- Автор Мадина
- 30 октября, 2020. Пятница 16:23
В Махачкале в здании Дома дружбы был проведен круглый стол, который посвятили теме экспорта продукции республиканских производителей в зарубежные страны.
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