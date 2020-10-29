ЗАМАНА - За семь лет площадь под теплицами в Дагестане выросла в 100 раз

За семь лет площадь под теплицами в Дагестане выросла в 100 раз

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29 октября, 2020. Четверг 15:50
За семь лет площадь под теплицами в Дагестане выросла в 100 раз

С 2012 года площадь под теплицами в Дагестане выросла в 100 раз и на начало текущего года составляла 618 га.
В 2019 году на них было выращено 69,7 тысяч тонн овощей.

За семь лет площадь под теплицами в Дагестане выросла в 100 раз
Экономика

Как сообщил глава министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагир Гусейнов, также уже в ближайшем времени в Дагестане появится современная теплица на 50 га. Подробнее можно прочитать тут.

 

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