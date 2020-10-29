Как сообщил глава министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагир Гусейнов, также уже в ближайшем времени в Дагестане появится современная теплица на 50 га. Подробнее можно прочитать тут.
За семь лет площадь под теплицами в Дагестане выросла в 100 раз
- Автор Мадина
- 29 октября, 2020. Четверг 15:50
С 2012 года площадь под теплицами в Дагестане выросла в 100 раз и на начало текущего года составляла 618 га.
В 2019 году на них было выращено 69,7 тысяч тонн овощей.
Последнее от Мадина
- ЦГБ ДагОгней получит сверхмощный 128-срезовый компьютерный томограф
- В Дагестане пожилые граждане и молодые мамы повышают квалификацию в рамках нацпроекта «Демография»
- Уникальную операцию пациентке с нарушением ритма сердца провели дагестанские врачи
- Сергей Меликов посетил памятник природы регионального значения «Алмакский каньон»
- За семь лет площадь под теплицами в Дагестане выросла в 100 раз