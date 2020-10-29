За семь лет площадь под теплицами в Дагестане выросла в 100 раз

Автор Мадина

С 2012 года площадь под теплицами в Дагестане выросла в 100 раз и на начало текущего года составляла 618 га.

В 2019 году на них было выращено 69,7 тысяч тонн овощей.